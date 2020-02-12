"Специалисты сервиса проанализировали зарубежные бронирования казахстанцев, совершенные в 2020 году. Оказалось, что половина всех купленных билетов из Казахстана приходится на рейсы за границу, из которых треть – доля рейсов в безвизовые страны", — сообщает пресс-служба Aviasales.kz.

Спрос на подобные направления по сравнению с предыдущим годом вырос вдвое при снижении среднего чека на 15% — до 95 тыс. тенге ($251,2).

По данным поисковика, самым популярным безвизовым направлением для жителей Казахстана остается Россия. Востребованными городами у туристов являются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Средний чек авиапутешествия из республики составляет 72 тыс. тенге ($190,38).

На втором месте — Турция, куда билет туда-обратно стоит от 113 тыс. тенге ($298,79). Чаще всего казахстанцы бронируют рейсы в Стамбул и Анталью.

Далее следуют Узбекистан, Грузия и Азербайджан, куда перелет обходится от 83 тыс. тенге ($219,47). Главными принимающими городами являются Ташкент, Тбилиси и Баку.

Также активно растет спрос среди казахстанцев в тропические безвизовые страны – в Малайзию и на Мальдивы. В 2020 году эксперты зафиксировали увеличение бронирований на эти курорты на 8%. Однако средняя цена подобного авиапутешествия остается высокой — в среднем 240 тыс. тенге ($634,6) в обе стороны.