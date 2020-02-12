"Туристку сбил трамвай маршрута №9 в 23:30 на площади Oberdan недалеко от центра города. Это была девушка в возрасте около 20 лет, которая приехала в Италию на отдых с друзьями. Она умерла на месте происшествия", — пишет портал.



Как отмечается, причина инцидента пока не выяснена. Вероятно, туристка поскользнулась и упала на рейсах. Столкновение произошло в месте, где трамвайные пути изгибаются под углом.



В госпиталь были доставлены три спутника туристки и водитель трамвая, они в шоковом состоянии.



"Более распространены столкновения трамваев с другими транспортными средствами, но иногда ЧП происходят и пешеходами — когда те переходят дорогу. Делать это стоит в специально размеченных местах, руководствуясь сигналами светофора", — заключает портал.