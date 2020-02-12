Соорганизаторами конкурса выступают АНО "Россия – страна возможностей" и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

По словам генерального директора АНО "Россия-страна возможностей" Алексея Комиссарова, всего на конкурс "Мастера гостеприимства" было подано более 21 тыс. заявок из 85 регионов России.

"В испытаниях 12 и 13 февраля участвуют жители 15 регионов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма. Среди участников полуфинала больше всего краснодарцев – 72 человека. На втором месте ростовчане – 16, на третьем – москвичи (14 человек) Самый восточный регион – Забайкальский край – представляет один конкурсант", — рассказал он, выступая на церемонии открытия.

Комиссаров отметил, что в конкурсе участвуют представители абсолютно всех сфер индустрии туризма.

В полуфинале участникам предстоит решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами.

"Одно из условий выхода в полуфинал конкурса – разработка авторского проекта, связанного с индустрией туризма. За время дистанционного этапа участники представили 1567 инициатив в сфере гостеприимства. Они будут оцениваться экспертами. Лучшие из участников пройдут в финал", — сообщил наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Полуфиналы конкурса пройдут в феврале-марте еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.

"По итогам полуфиналов лишь 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание "Мастера гостеприимства", — напомнил Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса Евгений Малыгин добавил, что в финале будут разыграны гранты на реализацию проектов, сертификаты на обучение в Сколково, в школе туризма Travel Business School и в других академиях. 50 человек смогут принять участие в программе наставничества. Кроме того, все финалисты могут получить приглашения пройти стажировки в ведущих компаниях и организациях.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.