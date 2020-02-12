Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. — до 16 тыс.

По официальным данным, за истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,015 тыс. человек, смертельных случаев — на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончалось 94 человека, по одному — в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Хунань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 38,8 тыс. человек, состояние 8,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 4,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 744 человека.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 77 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 49 — в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 — в Макао, 18 — на Тайване.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.