"Музыкальный сезон 2020 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина отмечен двойным юбилеем — 105 лет со дня рождения Святослава Рихтера и 40-летие легендарного фестиваля "Декабрьские вечера", созданного пианистом вместе с Ириной Александровной Антоновой, тогда директором Пушкинского музея. Концертные программы и выставочные проекты в новом сезоне непосредственно связаны с творческой биографией Рихтера и его взглядами на прошлое и настоящее музыкальной культуры и изобразительного искусства", — говорится в сообщении.

Афиша концертного сезона в Мемориальной квартире Рихтера будет включать произведения сольного и ансамблевого репертуара маэстро, а каждая программа является посвящением не только самому пианисту, но и его друзьям — скрипачам, виолончелистам, пианистам, певцам и композиторам, с которыми Рихтер дружил и работал.

Среди них — Генрих Нейгауз и Артур Рубинштейн, Марина Юдина и Владимир Софроницкий, Глен Гульд, Вера Горностаева и Анатолий Ведерников, Давид Ойстрах и Олег Каган, Наталия Гутман, Мстислав Ростропович и Юрий Башмет, Нина Дорлиак, Элизабет Шварцкопф и Фишер Дискау, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Кароль Шимановский и другие.

В музее рассказали, что в концертах примут участие исполнители — Борис Березовский, Алексей Любимов, Людмила Берлинская, Александр Гиндин, Яков Кацнельсон, Пётр Лаул, Екатерина Державина, Алексей Гориболь, Алексей Курбатов, Томаш Риттер, Святослав Мороз, Алексей Лундин, Роман Минц, Айлен Притчин, Александр Бузлов, Евгений Румянцев, Борис Андрианов, Марат Гали, Олег Рубец, Яна Иванилова, ансамбли "Gutman-Trio", "Масм", "Rusquartet" и другие.

В марте в Мемориальной квартире Рихтера пройдет камерная выставка "Святослав Рихтер в кругу друзей", приуроченная ко дню рождения музыканта. В конце октября откроется главный выставочный проект юбилейного года "Святослав Рихтер. Жизнь под музыку И.С. Баха", опирающийся на "авторский текст". На выставке будут представлены материалы из собрания ГМИИ им. Пушкина и других российских и зарубежных музеев: работы художников XX века от Марка Шагала до Дмитрия Краснопевцева, пастели и рисунки самого Рихтера, редкие материалы из архива пианиста, а также уникальная кинохроника.