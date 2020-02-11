В ходе визита в Великий Новгород председатель правительства посетил Новгородский кремль — один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков — и принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища.

"У нас есть средства, которые мы сможем предусмотреть, но нам важно, чтобы это было полноценно. А если полноценно, нам бы хотелось, чтобы софинансировали наши меценаты. Обещаю, что мы с Максимом (Орешкиным, который является главой попечительского совета музея-заповедника — ИФ) поговорим, попробуем привлечь", — сказал Мишустин после осмотра экспозиции музея.

Он согласился, что исторические ценности музея должны храниться в более современных условиях, и пожелал, чтобы любители истории и паломники чаще приезжали в Новгородский кремль.