"Ростуризм рекомендует туроператорам оповещать туристов о возможных рисках, которые могут возникнуть при приобретении услуг по экскурсионному обслуживанию, предусматривающих посещение объектов повышенной опасности. Особое внимание необходимо уделить работе по контролю за соблюдением туристами мер личной безопасности при групповых перевозках (контроль использования ремней безопасности, спасательных жилетов)", — говорится в сообщении ведомства.



Ростуризм также рекомендовал туристам соблюдать правила безопасности. "При приобретении услуг по экскурсионному обслуживанию, предусматривающих посещение объектов повышенной опасности (аквапарки, парки аттракционов, экскурсии с использованием водного, воздушного и иных видов транспорта) рекомендуем учитывать все риски, в том числе, получения вреда здоровью и имуществу", — отмечает ведомство.