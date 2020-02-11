"Крымавтодор" сообщает, что в районе Ай-Петри возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи с обильным выпадением снега", — говорится в пресс-релизе.

Высота снежного покрова достигает уже 30 сантиметров, также в горах поднялся шквалистый ветер.

"По неутешительным прогнозам, ожидается выпадение большего количества снега, проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты закрыт для всех видов транспорта", — отмечает профильное ведомство.

Ай-Петри — популярный у туристов объект — находится над городом Алупка и поселком Кореиз. С южного берега Крыма на плато проведена канатная дорога (с 20 января канатка временно закрыта на профилактические работы, они проводятся ежегодно). С горы открывается красивая панорама на берег Черного моря и Ялту.