Эксперты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей за 30 ноября 2019 года – день, когда прошла жеребьевка турнира и команды узнали города, в которых будут играть, а также за 1 декабря.

"Согласно исследованию, Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов-организаторов Евро-2020, именно там фанаты чаще всего искали объекты размещения на период проведения грядущего международного турнира", — сообщили в Booking.com.

Следом в рейтинге оказались Рим и Копенгаген. На четвертом месте – Баку, замыкает пятерку лидеров Дублин. В топ-10 также вошли Лондон, Бильбао, Амстердам, Мюнхен и Будапешт.

В свою очередь в число самых популярных матчей вошли игры между Данией и Финляндией в Копенгагене 13 июня, а также матчи Уэльс – Швейцария в Баку (13 июня) и Финляндия – Россия в Санкт-Петербурге (17 июня).

"Наибольший спрос на бронирование жилья в городах-организаторах в период проведения Евро-2020 зафиксирован среди жителей Англии, Финляндии и Швеции. Следом за ними – путешественники из Германии и России. Интересно, что 78% болельщиков из РФ стараются искать жилье рядом со стадионом", — рассказали в компании.

В топ-10 стран, жители которых активнее других выбирают объекты для размещения во время турнира, также вошли Польша, Украина, Хорватия, Испания и Австрия.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В их числе — Петербург, который примет четыре игры (три матча группового этапа и один четвертьфинал).