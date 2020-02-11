Он отметил, что в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония" на период 2014-2020 годов в деревне Толбица Псковского района ведется строительство причала для катеров, которое должно завершиться в апреле 2020 года. Также планируется приобретение муниципального катера. В рамках проекта будет благоустроена территория, оборудована стоянка.

По словам Михеева, для улучшения экологической ситуации на Чудском озере закупят и установят новую очистную систему, которая, в том числе, позволит сэкономить более 30% электроэнергии.

Кроме того, в рамках программы приграничного сотрудничества для поддержки малого и среднего бизнеса в Печорах обустроят ярмарочную площадку площадью 6,7 тыс. кв. м. После проведения всех работ здесь смогут разместиться более 100 предпринимателей.

В целом общее финансирование двух проектов составляет 4 млн евро. Реализовать их планируют в 2020-2021 годы, заключил Михеев.

Талабские острова (или Залитские острова) находятся в юго-восточной части Псковского озера, в 25 км к северо-западу от Пскова. В группу входят три острова: остров Верхний или остров им. Белова, остров Талабск или остров им. Залита, остров Талабенец. Острова известны своими монашескими поселениями. На острове Талабск находится храм св. Николая, настоятелем которого в 1958-2002 годах был почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов. В 2002 году старец был похоронен на этом острове. На его могилу совершаются паломничества.