"По топливу есть поручение президента, не будем забывать. Поэтому мы настоятельно требуем исполнения поручения президента", — сказал Юрчик журналистам во вторник. Когда авиакомпании смогут получить компенсации, он не уточнил. "Все, что можем, мы делаем", — заявил замминистра.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Минтранс идею Минфина использовать в качестве источника авиакеросиновых субсидий транссибирские роялти "Аэрофлота" (о чем ранее сообщала газета "РБК"), Юрчик заявил, что с такой идей не знаком.

"Я о такой идее не слышал, и она не понятна: не очень ясно, что такое роялти, какие деньги, как одна авиакомпания может отдать роялти другой авиакомпании... Я о такой идее не слышал, не читал. Может быть, она где-то родилась, но она мне кажется весьма и весьма спорной", — отметил чиновник.

От прогноза роста стоимости авиатоплива в 2020 году Юрчик воздержался, но в Минтрансе, по его словам, надеются, что такого скачка цен, как в 2018 году, не будет.

"Мы очень на это надеемся. Может ли кто-то это твердо прогнозировать, не знаю. Но с учетом того, что мировая экономика явно не растет большими темпами, мы надеемся, что скачков стоимости нефти, а, как следствие, и керосина, не будет. Но ситуация такова, что сейчас некоторые российские авиакомпании вынуждены заправляться в Европе, потому что там керосин дешевле, чем в России", — отметил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году поручал компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, используя средства резервного фонда правительства. Срок поручения был ноябрь, но позднее решение перенесли на I квартал 2020 г. Сумма компенсаций оценивалась в 23 млрд руб. Однако, по данным РБК, Минфин предложил выделить из резервного фонда лишь 2 млрд руб. Основную сумму компенсаций предлагалось выплатить за счет роялти "Аэрофлота", которые компания получает от иностранных перевозчиков за пролет по транссибирскому маршруту, а также из федерального бюджета. Официального подтверждения этой информации не было.