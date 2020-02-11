Полеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Sukhoi SuperJet 100. Продолжительность рейсов составит 1 час 15 минут. Из Красноярска в Братск самолет будет вылетать в 15:45, из Братска в Красноярск – в 19:00.

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом", — говорится в сообщении.

В настоящее время полеты из Красноярска в Братск осуществляет авиакомпания NordStar по средам и субботам.