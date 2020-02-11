"По Utair, по-моему, пока еще окончательного решения нет. Но там в активной стадии переговорный процесс", — сказал Греф.

Общий долг Utair перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. По одному из синдицированных кредитов — семилетнему на 15,4 млрд рублей — в декабре 2018 года компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанку — на 17,4 млрд рублей. Все это время Utair пытается договориться о реструктуризации долгов.

К концу первого квартала 2020 года ожидается согласование плана реструктуризации долга Utair, сообщал ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.