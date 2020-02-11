"Число погибших из-за вспышки коронавируса в Китае достигло 1016 человек, более 3/4 из них проживали в провинции Хубэй, где расположен Ухань. В понедельник там скончались 103 человека – это антирекорд", — пишет портал.



BBC отмечает, что в связи с ситуацией в Китае отстранили от должности несколько высокопоставленных чиновников. Они могут быть наказаны коммунистической партией.



"В то же время, число новых зараженных в КНР во вторник снизилось на 20% по сравнению с понедельником – с 3062 до 2478 человек. В общей сложности заболело свыше 43 тысяч человек", — сообщает портал.



Эпидемия продолжается и за пределами Китая. Так, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии коронавирусом заболели уже 135 человек (всего на борту находились 3,7 тыс. пассажиров). В Таиланде пассажирам другого круизного лайнера не позволили сойти на берег, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев инфекции на борту. А Северная Корея отправила для патрулирования границы с Китаем сотни человек.