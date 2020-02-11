"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-12 февраля в горах КЧР лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автодорог, мостов тоннелей", — сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Чрезвычайное ведомство призвало туристов воздержаться от восхождений в опасные районы и придерживаться правил личной безопасности.