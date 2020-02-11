По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, к юбилею писателя за счет средств регионального бюджета реставрируется мемориальный дом-музей в Ефремове. Также выделены средства на создание модельной муниципальной библиотеки на базе Ефремовской центральной районной библиотеки.

В ряде региональных учреждений культуры готовятся выставки, посвященные писателю.

Ключевыми событиями в Тульской области станут праздник "К Буниным в Ефремов" 7 июня и выставка в Региональном библиотечно-информационном комплексе, которая пройдет осенью этого года.

Дом-музей Ивана Бунина в Ефремове Тульской области – единственный в России сохранившийся дом, в котором жила семья Буниных до Октябрьской революции 1917 года. Нынешняя музейная планировка воссоздает интерьер комнат, в которых когда-то жила семья Буниных: прихожая, кабинет, большая и малая гостиные, комната матери, столовая. В 1906-1917 гг. писатель часто гостил здесь у своего брата — художника Евгения Бунина. В Ефремове похоронена мать писателя.

В июне 2015 года в Ефремове открыли памятник Бунину, он установлен в городском парке, носящем имя писателя. Памятник писателю также установлен на площади железнодорожного вокзала города.