"Мы в этом году отметим День святого Валентина необычной подсветкой, написав слово "любовь" на нескольких языках. Среди них будет и русский", — сказал он.

По словам Бранко-Рюиво, в 2019 году башню посетили 60 тысяч российских туристов, а всего билеты на лифт и пеший подъем приобрели более 6 млн туристов.

"Сейчас башню чаще всего посещают туристы из Франции, США, европейских стран, Бразилии и Индии. Несмотря на меньшее число гостей из России, Китая и Японии, мы считаем эти страны очень важными. С лета 2020 года сайт башни будет переведен на русский язык и китайский мандарин", — добавил директор Эйфелевой башни.

По его словам, администрации почти удалось преодолеть очереди к популярному объекту за счет роста предварительных продаж билетов на сайте. "Сейчас мы продаем онлайн около половины билетов, 3 млн в год. Я очень советую всем покупать их заранее, так как это позволит вам подняться на башню в то время, когда вы запланировали. Конечно, очереди бывают в самые загруженные месяцы – в июле и августе, поэтому мой второй совет – посещать башню в другое время года и лучше всего – не днем, а утром и вечером, когда народа значительно меньше. Кстати, вечером можно сделать очень красивые фотографии Парижа", — добавил Бранко-Рюиво.

Он напомнил, что на вершину Эйфелевой башни можно подняться на лифте за 26 евро на человека и за 19,7 евро — если пройти до первого этажа пешком. Для детей до 4 лет подъем бесплатный, с 4 до 11 лет скидка составляет 75%, с 12 до 24 — 50%. В зимний сезон башня работает с 9:30 до 23:45, летом – с 9:00 до 0:45.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Эйфелева башня была построена в 1889 году в качестве входной арки для Всемирной выставки. Свое название она получила от имени создателя – инженера Гюстава Эйфеля, проект его бюро выиграл конкурс, в котором участвовали более ста претендентов. Строительство продолжалось два года, для 300-метровой башни изготовили 2,5 млн металлических заклепок. Многие парижские интеллектуалы, в том числе писатели Александр Дюма и Ги де Мопассан, считали, что она уродует город и писали письма в мэрию с требованиями прекратить стройку. Первоначально проект считался временным – через 20 лет башню должны были демонтировать.

Сегодня Эйфелева башня – одна из самых популярных у туристов достопримечательностей не только Франции, но и всего мира. Во Франции она занимает четвертое место по числу посетителей после соборов Нотр-Дам (12 млн туристов в год), Сакре-Кер (10 млн) и музея Лувр (8 млн). В мире, если судить по числу отзывов на сервисе Tripadvisor, башня находится на пятом месте после римского Колизея, музеев Ватикана, Лувра и статуи Свободы в Нью-Йорке.

На первом этаже башни, на высоте 125 м, в июле 2019 года снова открылся после реконструкции гастрономический ресторан Jules Verne, где можно попробовать высокую французскую кухню. Кстати, в этом ресторане любил обедать Мопассан, заявляя, что это единственное место в Париже, откуда не видно ненавистной ему башни. Осенью 2020 на первом этаже, также после полного обновления, откроется кафе-брассери с более демократическими ценами.