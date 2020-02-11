"Из-за запрета туристических поездок из Китая от отдыха на Бали отказались около 20 тысяч человек, было аннулировано свыше 40 тысяч броней. Турсектор Бали, Северного Сулавеси и Риау терпит убытки", — пишет издание.

Со ссылкой на Ассоциацию отельеров и рестораторов Индонезии газета отмечает, что ущерб от вспышки коронавируса уже превысил потери от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 годах, которая также началась в Китае. Тогда болезнь унесла жизни около 800 человек.

"Хорошо, что вспышка коронавируса произошла в низкий сезон. Если она продолжится, проблема может стать очень серьезной. Надо сообща работать над ее решением", — заявили в ассоциации.

Среди предлагаемых мер – скидки для туристов от перевозчиков в наиболее пострадавших регионах, включая Бали. Также предполагается увеличение числа мест на международных рейсах на Бали из стран Ближнего Востока и Восточной Азии.