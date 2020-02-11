"Этим вопросом уже озадачились коллеги из Минтранса, мы с ними уже встречались. Вместе с губернаторами до конца февраля мы должны предоставить маршрутную сетку, посчитать, сколько это будет стоить, потребность в воздушных судах, для того, чтобы дать заявку нашим коллегам из Минпромоторга, и начать реализовывать поручение президента", — сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что авиакомпания для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, создание которой поручал проработать президент РФ Владимир Путин, может быть создана на базе существующей компании или же нового юрлица.

"По ней (дальневосточной авиакомпании — ИФ), думаю, что в ближайшее время в правительстве будет обсуждение, мы более четко поймём стратегию, которая укладывается в развитие этой дальневосточной авиакомпании. Первичные предложения по поручению президента мы в правительство направили", — сказал Дитрих 5 февраля журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

Как сообщалось, президент РФ по итогам совещания 11 декабря 2019 года поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах".