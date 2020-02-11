По данным мэрии, уткам, которые обитают на городском озере, хватает корма, но жители подкармливают их хлебом. Из-за этого у некоторых пернатых возникает жировой гепатоз. Отмечается, что прикормленные утки с приходом теплой погоды, могут отказаться улетать севернее, в свои обычные места для проживания. В этой связи городских уток посадят на диету.

"Утки переходят на правильное питание. Сотрудники озера уже подготовили практические пособия для изучения меню птиц и вместе со всеми желающими устроят полезную трапезу для ессентукских пернатых", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 19 февраля у озера для жителей и гостей города проведут мастер-класс, на котором расскажут, чем прикармливать уток, чтобы не нарушить их диету.