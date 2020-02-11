"Выжидательную позицию заняли московские и петербургские отели – большинство из них пока не готовы идти навстречу туроператорам, предлагать более низкие цены в связи с оттоком китайских туристов. Действительно, зимой китайский рынок погоды не делает и так будет, скорее всего, до середины марта. Потом отелям все-таки придется что-то предпринимать", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, отели сейчас опасаются заселять туристов из Гонконга и Тайваня, в которых запрета на зарубежные поездки нет. "Им просто отказывают в заселении, поскольку боятся напугать остальных гостей мероприятиями по профилактике коронавируса", — отметила она.

Тюрина напомнила, что российская граница будет закрыта для въезда китайских организованных туристических групп как минимум до марта-апреля. "Если эпидемия коронавируса пойдет на убыль и запрет на поездки китайцев будет снят в конце апреля, принимающие компании сумеют отыграть летний сезон, если позже – вряд ли. Пока что турпоток замер", — сообщила эксперт.

При этом, по ее словам, Россия заняла гуманную позицию по отношению к Китаю в отличие от многих других стран. "Многие отвернулись от Китая, как от прокаженного. Россия же закрыла безвизовый обмен, не выдает электронные визы, но туристическую визу оформить можно, индивидуальные поездки никто не отменял. Впрочем, с окончанием празднования китайского Нового года гостей из этой страны у нас все равно будет очень немного", — заметила Тюрина.

Она добавила, что некоторые европейские туроператоры в связи с ситуацией в Китае предложили туристам отправиться в Россию, а не в КНР.

"При этом соседние с Китаем страны обеспокоены эпидемиологической ситуацией в России. Туристы пока не отменяют поездки в РФ, но задают много вопросов об эпидемиологической обстановке. Очевидно, что нужны какие-то заявления или сообщения о безопасности туризма в нашей стране уже на официальном уровне", — подчеркнула эксперт.

Эпидемия нового типа коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным заразились почти 43 тысячи человек, скончались свыше тысячи. Вирус проник во многие страны мира, среди них Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, ОАЭ, США, Россия.