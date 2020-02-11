Как говорится в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившихся 31 декабря 2019 года, составил 128,7 млн евро ($142,7 млн) по сравнению с 139,3 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Компания объясняет сокращение убытка ростом количества бронирований в Великобритании, которое стало лучшим в истории компании. В то же время TUI отмечает, что негативное влияние на финансовые результаты продолжает оказывать запрет на полеты Boeing 737 MAX. Расходы в связи с ситуацией с Boeing в первом финквартале составили 45 млн евро.

Убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат без учета изменений валютных курсов вырос до 146,9 млн евро с 83,1 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка туроператора увеличилась на 7,7%, до 3,85 млрд евро.

Объемы бронирования на сезон зимы 2019-2020 гг. вырос на 3% по состоянию на 2 февраля.

TUI прогнозирует, что в 2020 фингоду прибыль до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов составит от 850 млн до 1,05 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом от 950 млн до 1,05 млрд евро. Прогноз был изменен из-за того, что Boeing в январе передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года.

Расходы из-за запрета эксплуатации Boeing 737 MAX составят от 220 млн до 245 млн евро.

Акции TUI дорожают на 11,3% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 1,27%, до 5,96 млрд евро.