"Из-за аномально теплой зимы, а также долгого отсутствия снега животные погрузились в зимний сон на два месяца позднее, чем обычно. Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках", — говорится в сообщении.

По данным зоопарка, обычно еноты засыпают в начале декабря, когда устанавливается стабильно холодная погода и выпадает достаточно снега.

"Все лето они готовятся к периоду холодов: активно отъедаются, набирают вес, а осенью меняют свой легкий летний мех на более густой и теплый. Еноты хорошо приспособлены к морозам: плотный подшерсток не дает им замерзнуть даже в самые суровые зимы. Тем не менее, это время года они предпочитают проспать, поскольку зимой найти достаточное количество корма весьма проблематично", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в отличие от сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а просто засыпают. При этом они могут проснуться в любой момент в течение зимы. Обычно еноты делают это по несколько раз за зиму: они пробуждаются, выходят из своего теплого укрытия, чтобы проверить, не растаял ли снег, и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, подкрепиться и даже поиграть, а затем вновь отправляются спать в ожидании теплой погоды.

В сообщении также говорится, что с наступление весны енотов ждет переезд в новый вольер, расположенный неподалеку от кустарниковых собак. "В новом доме енотов появится множество деревянных полочек, бревен и других приспособлений для лазанья. Также там установят новые уютные укрытия, в которых зверьки будут отдыхать", — сообщает пресс-служба.