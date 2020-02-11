Пассажирские поезда в сочинском направлении с 14 января 2020 года курсируют по измененному графику в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары- Чилипси.

"Лысогорский тоннель на протяжении 40 лет не подвергался реконструкции и нуждался в ремонте. Износ сооружения был вызван электрохимической коррозией. Первоначально рассматривалось 150 суток на ремонт тоннеля, но благодаря оптимизации и технологиям срок проведения ремонтных работ сокращен до 90 суток. Открытие тоннеля намечено на двадцатые числа апреля. Все поезда (на том участке пути — ИФ) вернутся к прежнему расписанию", — сказал Щербаков.

Работы в Лысогорском тоннеле, по его словам, ведутся в соответствие с графиком. На сегодняшний день выполнен демонтаж рельсов и шпал, вместо которых здесь уложат новый путь по так называемой технологии LVT (Low Vibration Track), позволяющей снизить вибрацию и динамическое воздействии на своды тоннеля. Кроме того, сейчас ведется подготовка основания для устройства выравнивающего слоя. В первой декаде марта планируется произвести монтаж нового пути и начать заливку бетона.

Замначальника СКЖД напомнил, что в связи с проведением капитального ремонта поезда дальнего следования начали курсировать в обход участка Горячий Ключ- Туапсе.

Ранее сообщалось, что с 15 января для обеспечения транспортной доступности было организовано мультимодальное сообщение между Краснодаром и Черноморским побережьем. От Краснодара до Туапсе пассажиры следуют на автобусах, далее — электропоездами "Ласточка" Туапсе- Адлер и Туапсе- Роза Хутор. В расписании — 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. За время работы маршрута по "единым билетам" в Краснодарском крае перевезено более 4 тыс. пассажиров.

Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, электрохимической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля. В рамках проведения капитального ремонта планируется выполнить монтаж и подключение новых инженерных сетей, освещения и вентиляционного оборудования, а также укладку новой рельсошпальной решетки. При этом демонтаж железобетонных шпал (их в тоннеле более 6 тыс.) невозможен без закрытия участка.