"Всего пострадало двое российских туристов. Одного из них выписали еще вчера, один остается. Его состояние стабильное, легкая травма", — сказала она.

Утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет.

Алчеева сообщила, что пока не известна точная дата репатриации погибших детей в Россию. "В среднем для Таиланда эта процедура занимает десять дней", — сказала она.

Все туристы приехали в Таиланд по путевкам туроператора "Пегас Туристик" и были застрахованы в компании ERV на сумму $40 тысяч. Страховка покрывает лечение и репатриацию.