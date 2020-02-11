Сингапур теряет около 18-20 тыс. туристов в день, и показатель может продолжить падать, если ситуация со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом, будет развиваться.

Примерно 20% от общего числа туристов в Сингапуре приходится на Китай. Страна обеспечивает самый высокий приток туристов в островное государство. Запрет КНР на поездки туристических групп и принятые Сингапуром меры для ограничения въезда граждан Китая привели к "испарению" ключевого источника выручки, сказал Тан.

Власти Южной Кореи и Кувейта порекомендовали своим гражданам сократить или отложить поездки в Сингапур, а также ряд других стран в регионе.

Распространение коронавируса негативно сказалось не только на Сингапуре. Операторы отелей и казино, авиакомпании и ритейлеры по всему миру, которые зависят от китайских туристов, также оказались под ударом. В 2018 году зарубежные поездки осуществили примерно 163 млн граждан Китая, на их долю пришлось свыше 30% от общего числа расходов на путешествия в мире.