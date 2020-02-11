Инвестиционный проект предполагает создание на острове Итуруп туристической деревни на 1000 мест размещения разной ценовой категории, горнолыжного комплекса (13 км трасс, 2 канатные дороги), зон для занятия серфингом. Будут организованы места для туристического рыболовства и сеть туристических маршрутов по ландшафтному парку, природным и историческим объектам.

Также предполагается обустройство гольф-поля и смотровых площадок. Для туризма будет использоваться термальная лагуна вулкана Баранского, горячие источники, долина гейзеров и фумарольные поля. Предварительные сроки реализации проекта – 5 лет.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, проект рассчитан на привлечение не только российских туристов, но и путешественников из Китая, Японии, Южной Кореи, США и Канады. "После реализации проекта турпоток на Курилы может вырасти на 90 тысяч человек, при этом ежегодно остров будут посещать более 45 тыс. иностранных путешественников", — отметили в ведомстве.

Проект создания туркластера на Итурупе обсудили руководитель Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров курорта "Роза Хутор", инвестор Сергей Бачин.

По словам Бачина, запуск новых проектов на Сахалине откроет новые возможности для региона, раскроет его мощный потенциал, покажет всю привлекательность местной природы, особенной культурной идентичности. "С учетом того, что сейчас маршруты 70% круизов из Азии на Аляску проходят мимо Курильских островов, перспективы новых туристических объектов мы оцениваем очень высоко", — сказал предприниматель.

В свою очередь, Догузова пообещала оказать проекту всестороннюю поддержку со стороны Ростуризма.

Участники встречи также обсудили еще один крупный инвестиционный проект на Северных Курилах – "Архипелаг Онекотан", первый этап реализации которого рассчитан на четыре года. В этот период на островах появятся оборудованные пешеходные маршруты, гостиница на 200 номеров и взлетно-посадочная полоса для разных типов авиации.