Согласно данным аналитической службы компании, в 2019 году общий объем реализованных платных услуг с использованием EMD (Electronic Miscellaneous Document) вырос на 54% по отношению с 2018 годом. В 2018 году авиакомпаниями было реализовано 6,38 млн услуг, в 2019 году – 9,84 млн.

"Наибольший рост показали опции: повышение класса обслуживания (+148%), выбор улучшенного питания (+90%), платный выбор места в салоне (+83%). Продажи страховок выросли на 31%, перевозка несопровождаемого ребенка увеличилась на 30%. Рост отмечен в провозе сверхнормативного багажа (+24%) и домашних питомцев в салоне самолета (11%)", — говорится в сообщении.

"Сирена" – российский поставщик информационных технологий для предприятий транспортной отрасли, лидер в области дистрибуции авиационных услуг.

EMD – электронный многоцелевой документ, разработан IATA как основное решение для документирования продажи дополнительных услуг и контроля использования сборов, взимаемых помимо оформляемого билета. С помощью EMD авиакомпании и агентства могут в электронной форме оформлять оплату за дополнительные услуги и сборы, связанные с путешествием.