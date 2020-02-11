"Лидерами по приему китайских туристов остаются Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область. В Москве и Санкт-Петербурге побывали около 750 тыс. китайских гостей, рост прибытий по сравнению с прошлым годом составил почти 23%. При этом 446 тыс. туристов из КНР начали свое путешествие по России с российской столицы, с Санкт-Петербурга – 304 тыс. туристов", — рассказали эксперты.

По данным ассоциации, отрицательную динамику по въездным безвизовым поездкам показали почти все приграничные регионы Дальнего Востока: Забайкальский край (-4%, 38 тыс. поездок), Хабаровский край (-34%, 15,1 тыс. поездок), Приморский край (-13%, 169,9 тыс. поездок). Рост на 15% показала лишь Амурская область (почти 116 тыс. поездок).

Также значительно, почти в 10 раз, вырос китайский турпоток в Свердловскую область (2410 туристов в сравнении с 253 в 2018 году). Как пояснили в "Мире без границ", этот показатель в значительной степени связан с резко возросшим транзитом туристов из стран Юго-Восточной Азии через аэропорт Кольцово. Транзит через аэропорт Толмачево обеспечил рост на 33% китайских прибытий в Новосибирскую область (более 40 тыс.).

Что касается организованного туристического потока российских граждан в Китай, то, по данным ассоциации "Мир без границ", по каналу безвизового обмена было совершено 381 тыс. поездок, что на 16% больше, чем годом ранее. Драйверами роста здесь были Приморский край (+78%) и Иркутская область (+85). При этом пограничные Забайкальский и Хабаровский края показали спад на 42% и 78% соответственно.