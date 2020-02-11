"Руководство международного аэропорта Мальты приняло решение о расширении площади терминала. По итогам предстоящего строительства, в которое инвестируют 100 млн евро, площадь увеличится в два раза — до 31,2 тыс. кв. м. По оценкам генерального директора аэропорта Алана Борга, пассажиропоток к концу 2020 года вырастет на 2-3% и составит 7,5 млн человек", — сказали в турофисе.



В управлении добавили, что стратегия развития аэропорта направлена на улучшение качества и скорости обслуживания туристов, в том числе в зале регистрации, зоне досмотра и у выходов на посадку.



Международный аэропорт Мальты — единственный международный аэропорт на территории Мальтийского архипелага, расположенный приблизительно в 5 км к юго-западу от столицы Валлетты. В аэропорт прилетают как регулярные рейсы авиакомпаний, так и чартеры. В 2019 году аэропорт вошел в пятерку лучших по версии Международного совета аэропортов (Airport Council International).