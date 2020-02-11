"В настоящее время рейсы выполняются из аэропортов Домодедово и Нарита, но с 29 марта московские рейсы переводятся в аэропорт Шереметьево, а токийские в аэропорт Ханеда. Оба аэропорта имеет прекрасное транспортное сообщение с центрами городов и получают высокие оценки со всего мира за качество своих терминалов и услуг", — сказал Ёсихару Уэки.

Рейс из Москвы будет отправляться в 16:35 и прибывать в Токио на следующий день в 7:55. Обратный рейс из Ханеда отправится в 10:45 и прилетит в Шереметьево в 14:55. На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Boeing 787-8, компоновка которых предусматривает места в бизнес и эконом-классах.

Авиакомпания JAL выполняет рейсы по маршруту Москва – Токио с 1967 года. В сентябре 2019 года компания объявила о переводе своих рейсов в аэропорт Шереметьево (терминал D) с летнего расписания 2020 в связи с ростом пассажиропотока между двумя странами и для большего комфорта пассажиров.

Международный аэропорт Токио Ханеда гораздо удобнее для туристов, направляющихся в столицу, так как расположен всего в 15 км от центра города, в то время как Нарита – в 75 км. Кроме того, из аэропорта Ханеда выполняется множество рейсов в другие города Японии, что позволяет пересаживаться на внутренние рейсы без смены аэропорта. Прежде многим путешественникам, которые направлялись из России в регионы Японии, приходилось перебираться из Нариты в Ханеду, что занимало до трех часов.

Общее количество рейсов JAL из аэропорта Ханеда в летнем расписании 2020 года увеличится с 22 до 34 в день. Как подчеркнул Уэки, высокая транспортная доступность и современная инфраструктура аэропорта Шереметьево позволят предоставить пассажирам авиакомпании первоклассный сервис. Он напомнил, что по итогам 2018 года Шереметьево признан лучшим по качеству обслуживания в категории крупнейших аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 млн пассажиров в год и получил высший рейтинг Skytrax, 5*, за терминал В.

Национальная Japan Airlines (JAL), основанная в 1951 году, стала первой международной авиакомпанией в Японии. JAL летает в 349 аэропортов в 52 странах и регионах вместе со своими партнерами по код-шерингу и располагает парком из 230 самолетов.