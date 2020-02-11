"Нет, не открыт", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что информация о работе аэропорта в среду появится позже.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" (управляет аэропортом Усинска) сообщала, что в аэропорту проводятся работы по перемещению самолета с полосы. В понедельник воздушная гавань была закрыта.

В воскресенье самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту находились 100 человек, 94 из которых — пассажиры.

По данным администрации Коми, пострадавших в результате инцидента нет, два человека обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кроме того, Уральская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов.