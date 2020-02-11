"Вход на выставку "Уланова" в Театральном музее имени А.А. Бахрушина будет бесплатным 13 февраля в честь 155-летия со дня рождения основателя музея, общественного деятеля и мецената Алексея Бахрушина", — сообщается во вторник на сайте столичного мэра.

Выставка посвящена 110-летию со дня рождения легендарной советской балерины Галины Улановой. Она открылась 18 января и продлится до 22 марта.

Пространство выставки построено на контрасте черного и белого. Из темноты сцены проступают высвеченные картины жизни великой балерины.

Жизель, Джульетта, Одетта и Лебедь — основные партии Улановой посетители увидят через сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото и киноматериалы.

Фотографии запечатлели Уланову в разные периоды жизни, в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, а также дома и в кругу семьи. В экспозиции представлены архивные документы: письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о приме Большого театра.

Бахрушин, будучи ценителем и поклонником балетного искусства, часто посещал спектакли Московского императорского большого театра. Он собрал значительную коллекцию балетных туфелек, ставшую гордостью собрания музея.

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина основан в 1894 году.