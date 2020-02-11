В любом случае мы сейчас отлично справляемся", — сказал Трамп в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

Он пояснил, что в США не так много случаев заболевания коронавирусом и врачам удается эффективно помогать пациентам.

По словам американского лидера, существует распространенное мнение о том, что вирусисчезнет в апреле. "Многие считают, что вирусисчезнет в апреле, когда станет тепло", — указал Трамп.

Ранее он заявлял, что Вашингтон и Пекин "тесно работают и координируют усилия по борьбе с коронавирусом, распространяющимся в Китае". "Моя администрация предпримет необходимые меры для того, чтобы защитить американский народ от этой угрозы", — пообещал он.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 40 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.