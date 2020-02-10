"Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", — заявила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

При этом отмечается, что условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными — никаких ограничений веса и размеров.

Возможность изменения правил перевозки животных в последнее время начали обсуждать и в России после истории с "толстым котом" Виктором, которого в ноябре 2019 года не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота".

19 ноября 2019 года замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщал, что ведомство рассмотрит возможность введения доплаты за домашних животных, превышающих максимальный вес для провоза в ручной клади в самолете.

В январе 2020 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что депутаты направили в Минтранс запрос, в котором предложили сделать устаревшие нормы перевозки животных правила более лояльными для пассажиров, "но пока не получили ответа".