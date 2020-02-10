"Туристка в неподобающей одежде и состоянии алкогольного опьянения шла по улице одного из поселков, чем вызвала возмущение местных жителей. К девушке подошли офицеры и попытались обернуть ее в полотенце, но она оказала сопротивление, крича, что ее сексуально домогаются. После этого британку забрали в полицейский участок", — говорится в сообщении полиции Мальдив в Twitter.



Спустя час туристку отпустили без штрафа, однако по ее случаю будет проведено расследование.



"Полиция Мальдив извиняется за инцидент перед туристкой и общественностью. Тем не менее, гостям острова следует соблюдать правила приличия при нахождении в стране", — отмечается в сообщении.



Мальдивы — тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 атоллах, это популярное место пляжного и свадебного туризма у путешественников со всего света. Жители Мальдив исповедуют ислам, другие религии в стране вне закона.