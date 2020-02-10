Ожидается, что 21 и 24 февраля станут "пиковыми" датами выезда пассажиров.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Чебоксары, Казань, Саранск, Пензу, Старый Оскол, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Оренбург. Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут отправляться в Москву. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Ростов-на-Дону — Кисловодск и Ростов-на-Дону — Роза Хутор.

"При сохранении повышенного спроса на билеты будут приниматься решения об увеличении количества дополнительных поездов, либо о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы", — отмечает компания.