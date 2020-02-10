"Венеция продолжает борьбу с овертуризмом, отслеживая число гостей в городе с помощью 34 стереоскопических камер с датчиками, установленных на зданиях и фонарях. Система позволяет распознавать силуэты людей, определяя их пол и возрастную категорию. Кроме того, она будет перехватывать сигналы мобильных телефонов, чтобы определить, откуда приехал турист и как долго он находится в Венеции. Эксперимент по подсчету туристов будет проводиться до 25 февраля", — пишет издание.

Как отмечает газета, информация с датчиков будет поступать на компьютер в отделение городской полиции, где данные будут отображаться в виде графиков и цифр – плотность движения на улицах Венеции, число туристов.

По словам советника по туризму Венеции Паолы Мар, опираясь на сведения с датчиков, можно будет регулировать турпоток. "Мы сможем заранее перенаправить туристов на другие маршруты, чтобы избежать толп на особо оживленных улицах города", — цитирует ее Express.

Она сообщила, что ежедневно Венецию посещают около 60 тыс. туристов и автоматизированная система поможет решить ряд проблем, связанных с овертуризмом. В частности, точно определить временные границы "низкого" и "высокого" сезонов. От этого будет зависеть, сколько турист заплатит за въезд в город.

Налог на въезд заработает в Венеции с 1 июля 2020 года. Он коснется туристов, прибывающих в город в рамках однодневной экскурсии или же на несколько дней на самолетах, круизных лайнерах, автобусах и другим транспортом. Размер нового налога будет варьироваться от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составит 3 евро, с мая по октябрь – 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала – 10 евро.

Ранее власти города приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тыс. человек в день. На некоторых улицах Венеции установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов. Также введены штрафы для туристов за езду на велосипеде с голым торсом и приготовление кофе в центре города.