Как отмечает портал, собранные средства могут быть направлены на обслуживание популярных у туристов достопримечательностей и природных парков Таиланда, а также на страхование самих путешественников.

"Сейчас идея туристического налога обсуждается министерством, рассматриваются разные точки зрения. Пока эксперты считают, что в ближайшее время вводить сбор нецелесообразно – туриндустрия Таиланда и так страдает из-за эпидемии коронавируса и резкого снижения числа китайских туристов, а также из-за недавнего массового убийства в торговом центре Кората", — отмечает портал.

Как пишет Thaiger, шлейф от этих негативных событий может длиться еще долго, и турпоток в страну будет ниже, чем обычно.