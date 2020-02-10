"В настоящее время мы ждем подтверждения от страховой компании. Она обозначает, что они готовы выполнить все обязательства, что страховка покроет все расходы, в том числе и на то, чтобы детей доставили в Россию", — сказала Буторина.

По ее сведениям, недавно семья переехала в московский регион, и мальчик учился там, однако они зарегистрированы в Челябинской области. В Таиланде дети отдыхали с бабушкой и дедушкой.

"Вся семья переживает ужасную трагедию, сейчас более всего контактен дядя, поэтому общаемся с семьей через него. Сейчас обсуждается объем помощи, который будет оказан Челябинской областью", — уточнила министр.

Кроме того, проверяется информация о других возможных пострадавших в катастрофе жителях региона, чтобы оказать им необходимую помощь, добавила она.

Ранее сообщалось, что лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезался тайский катер. На его борту туристов не было. В результате аварии погибли двое российских граждан — детей (6 и 12 лет). Еще двое туристов госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили легкие травмы и ушибы.

Бабушка и дедушка погибших детей госпитализированы.

Страховая компания ERV оплатит лечение российских туристов, пострадавших при столкновении катеров в Таиланде, все они застрахованы на $40 тысяч.