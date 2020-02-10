"В 2018 году город посетили 335 тысяч туристов из России. У нас пока нет точных данных за прошлый год, но, по предварительным оценкам, турпоток вырос на 10%, а значит город посетили почти 370 тысяч россиян", — сказал он.

Деклу подчеркнул, что это хороший результат, так как в 2018 году российский турпоток вырос на 30%.

По данным комитета, около 75% российских туристов размещаются в отелях, до 25% выбирают для проживания частное жилье, которое бронируют на Airbnb и других подобных сервисах. Россияне входят в двадцатку самых активных иностранных гостей города.

Всего Париж и регион Иль-де-Франс в год посещает около 50 млн иностранных туристов, среди них больше всего американцев, британцев и немцев.