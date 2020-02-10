"Благодаря открытию первого Radisson в Ростове-на-Дону наше портфолио в России увеличится до 39 отелей, находящихся в эксплуатации или на этапе строительства, с номерным фондом более 10 тыс. номеров", — сказал исполнительный вице-президент — директор по развитию Radisson Hotel Group Эли Юнес.

Отель будет называться Radisson Gorizont, он является частью регионального многофункционального торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Горизонт". Новый отель рассчитан на 173 номера стандартной и люксовой категорий, будет иметь круглосуточный ресторан, лобби-бар, тренажерный зал, многофункциональный конференц-зал и шесть переговорных комнат.

Портфель Radisson Hotel Group насчитывает семь разных брендов и более 1,4 тыс. действующих и строящихся отелей по всему миру. В России в настоящее время представлены три бренда группы: Park Inn by Radisson, Radisson Blu и Radisson Collection.