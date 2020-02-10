"Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях для граждан РФ внутри РФ в связи с коронавирусом нет никаких абсолютно", — сказала Попова на брифинге в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли отменять массовые мероприятия, Попова сказала: "Эта тема сегодня не стоит".

Вместе с тем она отметила, что идет распространение гриппа и ОРВИ, "в этом случае введение карантина в отдельных классах, группах в школах и детсадах обязательно, это эффективный способ прерывания распространения заболеваний".

Попова сообщила, что за прошедшую неделю в 23 регионах РФ отмечено превышение пороговых уровней заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Меры профилактики гриппа, ОРВИ и нового коронавируса практически одинаковы. Они позволяют противодействовать любым формам заболеваний", — заметила в связи с этим Попова.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 40 тыс. человек, умерли более 900 человек.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях — в Гонконге и на Филиппинах — зафиксирован летальный исход. В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.