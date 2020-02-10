"Объем рынка онлайн-продаж в туризме вырастет на 30% с $20,2 млрд в 2020 году до $26,7 млрд в 2023 году. К этому моменту сегмент практически сравняется с продажей офлайн, ни в чем не уступая классической модели дистрибуции авиабилетов и железнодорожных перевозок, покупки туров и сопутствующих услуг. Доля офлайна по итогам 2023 года превысит $30 млрд", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, покупки онлайн становятся все популярнее у российских туристов благодаря доверию аудитории, полноте информации об услугах, многообразию вариантов для сравнения, более низкой цене и высокой скорости поиска.

"Сейчас в общей структуре онлайн-продаж в туризме превалирует авиасегмент с долей более 43%. Чуть меньше приходится на сервисы по бронированию отелей (33%). Доля продаж готовых туров составляет около 12%, а на покупку железнодорожных билетов приходится свыше 9%", — сообщил Дзенис.

Эксперт пояснил, что увеличение продаж авиабилетов связано с ростом числа перевозок лоукостерами. "Там, где обычный перевозчик за год прибавляет 10%, дискаунтер – 22%", — отметил Дзенис.

Он добавил, что рынок онлайн-продаж быстро растет, потому что россияне стали больше путешествовать. "Годовой семейный бюджет на поездки приближается к 200 тыс. рублей у 28% туристов. Еще 31% тратят на путешествия от 100 до 199 тыс. рублей в год", — заключил Дзенис.