"Президент ОСИГ Грант Бабасян предлагает создать государственную программу для школьников с включением в бюджетное финансирование, в том числе затрат на транспорт. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ОСИГ.

Как отметили в ОСИГ, в настоящее время количество путешествующих детей катастрофически мало.

"Минкультуры РФ в рамках федеральной программы "Моя Россия" было профинансировано от 16 до 20 тыс. детских поездок в год, это 0,12% от числа всех школьников. Региональные власти в основном выделяют финансирование на отдых детей в лагерях по месту жительства, а путешествия детей по стране не принимаются во внимание", — пояснили в пресс-службе.

По мнению Бабасяна, организованные турпотоки школьников смогут обеспечивать планомерную загрузку отелей, заведений общественного питания, транспортных предприятий в низкий сезон. "При условии развития детского туризма и достаточного вложения средств в путешествия можно будет ожидать трехкратного увеличения внутренних туристских потоков уже через три года", — подчеркнул он.

В ОСИГ считают, что развитию детского туризма препятствуют вопросы нормативно-правового характера, а также отсутствие ведомства, ответственного за итоговый результат, поскольку этим направлением занимаются около десяти министерств и ведомств. Кроме того, размыта ответственность за организацию экскурсий и путешествий между туроператорами и Центрами дополнительного образования.

Как рассказали в пресс-службе, экскурсионно-образовательный проект "Живые уроки", в котором участвуют около 40 субъектов РФ, может стать примером комплексного подхода к организации экскурсий и путешествий для школьников. "Его можно использовать как базовый проект по развитию школьно-образовательного туризма, так и в качестве событийного", — цитирует ОСИГ руководителя программы Татьяну Козловскую.

Для подготовки детальных предложений по развитию детского и семейного туризма на базе ОСИГ будет создан отдельный комитет, куда войдут ведущие представители сообщества из регионов России.