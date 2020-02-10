"Британский бизнесмен прилетел во Францию из Сингапура, чтобы покататься на лыжах в альпийской деревне Ле Контамин-Монжуа. Он не подозревал, что подхватил в отеле Сингапура коронавирус, во время путешествия во Францию у него не было симптомов. Тем не менее, в результате контакта с ним в деревне заболело пять британских туристов, включая 9-летнего мальчика. Они жили с заболевшим в одном шале", — пишет издание.



Как отмечает газета, туристы были госпитализированы, серьезных проявлений болезни у них нет. В деревне были экстренно обследованы на коронавирус сотни человек, результаты их анализов станут известны в воскресенье. Среди местных жителей будет проведено собрание, чтобы предотвратить панику, где им расскажут, что коронавирус передается при плотном контакте с его носителем.



"Сам бизнесмен после четырехдневного отпуска в Альпах вернулся в Великобританию и только там почувствовал симптомы болезни. Его направили в госпиталь в Лондоне. Всем 183 пассажирам рейса авиакомпании EasyJet Женева – Лондон, которым турист добирался, разослали оповещения, что они могут быть заражены коронавирусом", — сообщает газета Daily Mail.



Врачи назвали британца "super spreader" – "супер-заражатель".



Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. С тех пор заразились свыше 40 тысяч человек, погибли 910. Вирус проник во многие страны мира, среди них Франция, Великобритания, США и Россия.