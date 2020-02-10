"Ввиду чрезвычайных обстоятельств на борту Diamond Princess, мы возместим полную стоимость круиза всем пассажирам, которые находятся на карантине на судне из-за коронавируса. В компенсацию будут включены авиаперелет, размещение в гостинице, траты на наземный транспорт, заранее оплаченные береговые экскурсии, чаевые и другие расходы. Кроме того, с гостей не взимается дополнительная плата за проживание и услуги на борту во время карантина", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пассажиры также получат кредит на следующий круиз, равный стоимости поездки, которая закончилась 4 февраля.

"Несмотря на то, что все чаевые будут возвращены пассажирам, члены экипажа получат вознаграждение за выполненную работу", — подчеркнули в Princess Cruises.

Как сообщили в пресс-службе, гости на борту Diamond Princess получили письма в каюты с подробной инструкцией по возврату денег.

Кроме того, для пассажиров, находящимся на карантине, расширили перечень доступных услуг "для поддержания их психического и эмоционального здоровья". В частности, организована горячая линия, на которой консультанты могут оказать психологическую поддержку. Сотрудники говорят на английском и японском языках, гости могут звонить на линию со своих кают. Также туристам в каютах доступно спутниковое телевидение, печатные газеты на 30 языках, более 50 фильмов на разных языках, детские настольные игры и другие развлечения. Кроме того, путешественники могут посмотреть уроки йоги, тайцзи и фитнеса.

Под наблюдением представителей Минздрава Японии, пассажиры могут совершать прогулки на открытом воздухе во внутренних каютах.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2666 туристов, среди них 24 гражданина России и 1045 членов экипажа.