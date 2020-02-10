Пассажирооборот достиг отметки в 23,8 млрд пассажиро-километров (+8,8%).

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила 2,64 млн пассажиров, "просев" на 5% г/г. "Сибирь (летает под брендом S7) перевезла 1,37 млн человек (+67%). Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" обеспечила доставку 922,9 тыс. пассажиров (+34%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 692,3 тыс. человек (+15%), входящей в "Аэрофлот" "России" — 567,4 тыс. (-11%).

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.

В 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем годом ранее, и совпало с прогнозом Минтранса. По итогам 2020 года ожидается рост пассажиропотока на уровне 7-8%, заявлял ранее глава Минтранса Евгений Дитрих.