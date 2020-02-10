"TUI Россия год за годом увеличивает свою долю на рынке. В 2020 году мы планируем отправить на отдых три миллиона туристов – это вдвое превышает объем 2019 года. По итогам года у TUI есть шанс стать туроператором номер один на рынке", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Тараса Демуру.

Демура подчеркнул, что компания реализовала план по отправки туристов в 2019 году, а сейчас наблюдает очень хорошие показатели раннего бронирования туров на лето 2020 года. Он также отметил, что пока эксперты пророчат расцвет самостоятельного туризма, многие участники рынка наблюдают ренессанс туроператорского бизнеса.

"Туристы устали изучать предложения многочисленных агрегаторов и готовы платить профессионалам за качественный подбор и бронирование тура. За последние годы туроператоры шагнули далеко вперед – например, TUI Россия помимо стандартных пакетных туров сейчас предлагает ряд дополнительных сервисов, которые скоро объединятся в едином маркетплейсе", — заметил Демура.

Он пояснил, что сейчас в компании работают над платформой, которая позволит собирать и комбинировать все услуги из ассортимента туроператора и его партнеров в единый пакет. "Если мы сможем правильно реализовать платформу, над которой сейчас работаем, самостоятельные туристы сами придут к нам", — сказал генеральный директор TUI Россия.

По словам Демуры, в планах компании — занять лидирующие позиции и на рынке внутреннего туризма. Он отметил, что соглашения, которые заключаются с региональными властями и открытие представительств – часть большой работы, направленной на создание уникальных продуктов внутри России. А пока сложности возникают из-за логистики и дорогой авиаперевозки.

"Как только авиакомпании станут в полной мере использовать возможности региональных хабов, в частности в Екатеринбурге и Новосибирске, путешествовать по стране стане проще и дешевле. Также появлению на рынке доступной перевозки будет способствовать введение режима открытого неба в крупных городах России. В этом году "первой ласточкой" стал Санкт-Петербург. В течение 3-5 лет ситуация на рынке внутреннего туризма изменится", — подчеркнул Тарас Демура.