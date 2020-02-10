"По факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). В настоящее время следствием организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате СКР.

"Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (следователи которого ведут расследование — ИФ) находится во взаимодействии с министерством иностранных дел РФ", — добавили в пресс-службе.

Как сообщила представитель московского управления на транспорте СКР Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", "следствием установлено, что сегодня, примерно в 8:00, у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных катеров, на борту одного из которых находились российские туристы".

"В результате столкновения погибли мальчик 2007 года рождения и девочка 2014 года рождения", — сказала Марковская.

Утром в понедельник возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. По предварительным данным, экипаж катера, на котором не было туристов, не справился с управлением. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 6 лет, приехавшие из Челябинска со своими дедушкой и бабушкой, которые были госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия госпитализированы более 20 российских туристов.